Автомобильные пробки на дорогах Перми оцениваются в 9 баллов
Общественный транспорт отстаёт от графика на 20 минут
Вечером 13 декабря улицы Перми снова сковали автомобильные пробки. По данным специализированного сервиса «Яндекса», они оцениваются на данный момент в 9 баллов, что означает «город стоит».
Сайт фиксирует 28 ограничений движения в городской черте. В центральной части зафиксировано несколько дорожно-транспортных происшествий, отрицательно влияют на трафик и перекрытия участков дорог, связанные с ремонтом и реконструкцией.
Наиболее плотный трафик наблюдается на улицах Куйбышева, Героев Хасана, Чкалова, Попова, Ленина, Сибирской, Компросе, Плеханова, Локомотивной, Окулова, Подлесной, Малкова, Крупской, ш. Космонавтов и др.
Как сообщили в департаменте транспорта администрации Перми, отставание маршрутов автобусов и трамваев может превышать 20 минут.
«Пользуйтесь, пожалуйста, движением маршрутов в режиме реального времени по карте», — обратились в дептрансе к горожанам.
В Госавтоинспекции рекомендуют водителям и пассажирам по возможности воздержаться от поездок в час пик.
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