Автомобильные пробки на дорогах Перми оцениваются в 9 баллов Общественный транспорт отстаёт от графика на 20 минут Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Вечером 13 декабря улицы Перми снова сковали автомобильные пробки. По данным специализированного сервиса «Яндекса», они оцениваются на данный момент в 9 баллов, что означает «город стоит».

Сайт фиксирует 28 ограничений движения в городской черте. В центральной части зафиксировано несколько дорожно-транспортных происшествий, отрицательно влияют на трафик и перекрытия участков дорог, связанные с ремонтом и реконструкцией.

Наиболее плотный трафик наблюдается на улицах Куйбышева, Героев Хасана, Чкалова, Попова, Ленина, Сибирской, Компросе, Плеханова, Локомотивной, Окулова, Подлесной, Малкова, Крупской, ш. Космонавтов и др.

Как сообщили в департаменте транспорта администрации Перми, отставание маршрутов автобусов и трамваев может превышать 20 минут.

«Пользуйтесь, пожалуйста, движением маршрутов в режиме реального времени по карте», — обратились в дептрансе к горожанам.

В Госавтоинспекции рекомендуют водителям и пассажирам по возможности воздержаться от поездок в час пик.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.