Алёна Бронникова В Перми отреставрируют мемориал «Тыл – фронту» в Закамске Ансамбль оборудуют архитектурно-художественной подсветкой Поделиться Твитнуть

Проектная документация по сохранению объекта культурного наследия, разработанная ООО "Рестарт" / ГИООКН Пермского края

В Перми отреставрируют мемориал «Тыл — фронту», он расположен в Закамске, в сквере у ДК им. Кирова. Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия получила положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы.

Согласно опубликованному на сайте краевой инспекции по охране объектов культурного наследия документу, проект был подготовлен пермским ООО «Рестарт» по заказу МАУК «Городской центр охраны памятников» г. Перми.

По результатам обследования ансамбля эксперты пришли к выводу, что отделка постаментов и пьедесталов, «Катюша», стены и горельеф, Вечный огонь, ограда и прилегающая территория находятся в неудовлетворительноем техническом состоянии. Были обнаружены механические повреждения, повреждение краски и облицовки, следы коррозии и пр.

Проектная документация по сохранению объекта культурного наследия, разработанная ООО "Рестарт" / ГИООКН Пермского края

Для приведения памятника и его конструкций в нормативное состояние потребуется ремонт фундамента обелиска, реставрация «Катюши», стены с горельефом, обелиска и Вечного огня, восстановление отделочного штукатурного и окрасочного слоёв вертикальных поверхностей подиума обелиска и Вечного огня, замена облицовки отдельных частей мемориала, обновление поясняющей таблички и гранитной доски. Также запланирована замена ограждения, ремонт системы подачи газа Вечного огня, благоустройство территории и устройство архитектурно-художественной подсветки объекта.

Сооружение ансамбля началось в 1982 году. На государственную охрану он был поставлен в 2000 году. Общая видовая принадлежность — памятник монументального искусства. В его состав входят: автомобиль ГАЗ-АА с реактивной установкой БМ-13 «Катюша», стена с горельефом, подиум с вечным огнём и стелой.

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