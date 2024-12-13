Зарина Ситдикова Губернатор Прикамья встретился с представителями династий предпринимателей Стороны обсудили меры поддержки бизнеса в регионе Поделиться Твитнуть

На базе Торгово-промышленной палаты состоялась встреча губернатора Пермского края Дмитрия Махонина с представителями бизнес-династий региона. Стороны обсудили меры поддержки предпринимателей в Прикамье и возможности для развития своего дела. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства края.

В приветственном слове глава региона отметил, что значительная часть представителей малого и среднего бизнеса (МСП) в Прикамье – это именно семейный бизнес. А сам сектор МСП является одним из крупнейших работодателей региона.

Дмитрий Махонин добавил, что сам, будучи школьником и студентом, помогал поддерживать и развивать дело семьи и отметил, как общее дело сближает и укрепляет родственные связи.

По словам вице-президента Торгово-промышленной палаты РФ Елены Дыбовой, очень важно помогать семейному бизнесу вставать на ноги в самом начале. В Пермском крае предприниматели чувствуют внимание и поддержку со стороны властей, отметила она.

В ходе встречи губернатор побеседовал с супругами Ириной и Дмитрием Семянниковыми из Ильинского округа, которые на протяжении девяти лет создают экотовары из деревянной стружки. Они сказали о важности подготовки кадров для отрасли.

Губернатор обратил внимание на то, что ежегодно в Прикамье в вузах и учреждениях СПО увеличиваются количество бюджетных мест на востребованные направления. В ближайшие три года регион направит более 500 млн руб. на закупку учебников и методических пособий в техникумах и колледжах. В рамках «Профессионалитета» обновляется оборудование в мастерских. А со следующего года в рамках нового национального проекта «Кадры» в Прикамье будет реализовываться федеральный проект «Человек труда», направленный на популяризацию рабочих профессий.

Помимо этого, глава региона сказал, что власти Пермского края продолжат поддерживать «Дом Предпринимателя» и точечно работать с каждым отдельным направлением бизнеса.

Руководитель Агентства МСП Анна Быкова добавила, что на поддержку предпринимателей из регионального бюджета в 2025 году выделено порядка 400 млн руб. в Прикамье сохранены все федеральные меры поддержки и действуют региональные.

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