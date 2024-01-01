Пять вопросов о теплоснабжении при резком похолодании Поделиться Твитнуть

Пермские тепловые сети Пермского филиала ПАО «Т Плюс» отвечают на вопросы жителей о режиме теплоснабжения в период изменения температуры наружного воздуха.

1. Как система теплоснабжения Перми и Краснокамска реагирует на похолодание?

Диспетчеры Оперативно-диспетчерской службы Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» заранее получают прогноз погоды по Перми и Краснокамску и задают график изменения температуры теплоносителя от теплоисточников (ТЭЦ, котельных). Сейчас отпуск тепла в сеть увеличен в связи с понижением температуры наружного воздуха.

2. Куда теплоноситель подаётся от теплоисточников?

Теплоноситель от теплоисточников (ТЭЦ, котельных) поступает по тепловым сетям в центральные тепловые пункты (ЦТП) во дворах или в индивидуальные тепловые пункты (ИТП) непосредственно в домах. Из ЦТП теплоэнергия по внутриквартальным сетям подаётся на ввод в здания и распределяется внутри зданий силами УК/ТСЖ, из ИТП — на внутридомовой контур (батареи в квартирах), за что также отвечают обслуживающие организации.

3. Каким образом происходит регулирование теплоподачи от ЦТП (ИТП) в дома?

ЦТП и ИТП оборудованы системами автоматического регулирования температуры и расходов теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха. За работу ЦТП отвечает «Т Плюс», а за работу ИТП – УК или ТСЖ.

4. На что похожа корректировка подачи тепла?

Диспетчерский график отпуска тепла работает по принципу сообщающихся сосудов: чем ниже опускается столбик термометра, тем выше задаётся температура теплоносителя на ТЭЦ и котельных. Соответственно, чем ниже будет первый показатель, тем выше задаётся второй. При этом учитывается инертность системы теплоснабжения – корректировка показателей на ТЭЦ будет ощутима в квартирах не ранее чем через сутки.

5. Какой температуры должны быть батареи в квартире?

Температура радиаторов отопления в помещениях должна обеспечить температуру воздуха в жилом помещении – не менее 20 градусов, оптимальный показатель – 20-22 градуса. Таким образом, батареи должны греть так, чтобы обеспечивать в комнатах 20 градусов, в угловых комнатах – не менее 22 градусов. Работу УК/ТСЖ по обеспечению нормативной температуры в квартирах контролируют специалисты Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».

Реклама. ПАО «Т Плюс». erid: 5C7FMwReQKpJ3U8fSkPySWwzQyS7fKC5hzzUeSbLzSEuGJZQnPZWgeeLTRRWBuVm

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.