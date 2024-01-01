Алёна Бронникова Хирурги Перми охладили пациентку до 24 градусов для проведения операции на сердце Всё время операции женщина находилась на грани жизни и смерти Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

Хирурги Пермского клинического кардиологического диспансера провели женщине уникальную операцию на сердце. Чтобы удалить повреждённый участок аорты и вновь запустить кровообращение, им пришлось охладить тело пациентки до 24 градусов.

Как рассказали в пресс-службе краевого минздрава, у 49-летней пермячки диагностировали аневризму в восходящей части аорты и дуги аорты. Заболевание связано с риском разрыва самой большой артерии в организме, поэтому женщине срочно требовалось протезирование.

Отмечается, что при хирургическом вмешательстве в этом случае врачам необходимо работать на «сухом поле», но сделать это при работающем аппарате искусственного кровообращения невозможно.

Обеспечив временное искусственное кровоснабжение головного мозга, врачи охладили пациентку до 24 градусов. За счёт снижения температуры удалось защитить внутренние органы пациентки. Кровь нигде не циркулировала, кроме головного мозга.

«Затем, на протяжении 22 минут, провели реконструкцию ответственной зоны. В ткани вшивался протез. Затем мы снова согрели организм до 36 градусов, восстановили кровообращение и закончили операцию. Всё это время женщина находилась на грани жизни и смерти», — рассказал о ходе операции заведующий кардиохирургическим отделением Алексей Вронский.

После операции женщина девять дней находилась под наблюдением специалистов. Ей подбирали оптимальную схему лечения для полного восстановления организма. Затем она была успешно выписана из больницы.

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