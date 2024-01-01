В Пермском крае остро не хватает дворников, врачей и коллекторов Трудно найти поваров, токарей и продавцов Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

Эксперты hh.ru выяснили, какие специалисты на начало декабря относятся к наиболее дефицитным в Пермском крае.

На текущий момент наибольшее количество вакансий наблюдается для дворников, для каждой из которых приходится всего 0,6 резюме от желающих. Также высока потребность во врачах (0,7 резюме на вакансию) и специалистах по взысканию долгов (0,8 резюме).

Ситуация на рынке труда с поварами, пекарями и кондитерами также непростая — на одну вакансию приходится лишь один кандидат. Трудно найти токарей, фрезеровщиков, шлифовщиков и продавцов, где на каждую вакансию представлено по 1,2 резюме.

В топ-20 дефицитных специалистов вошли слесари и сантехники (1,6 резюме на место), автомеханики, маляры и штукатуры (1,7), а также директора магазинов, главные врачи и заведующие отделениями (1,8), сварщики, электрики (1,9), операторы колл-центров (2,6) и водители (2,9).

В целом на рынке труда в Пермском крае на начало декабря на одну вакансию приходится, в среднем, 4 резюме — этот показатель соответствует нижней границе нормы.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.