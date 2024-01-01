В администрацию Пермского МО могут перейти Мария Норова и Александр Хаткевич Это возможно в случае назначения Ольги Андриановой на должность главы округа Поделиться Твитнуть

Администрация Пермского района

Константин Долгановский

Начальник департамента градостроительства и архитектуры администрации Перми Мария Норова может перейти на работу в администрацию Пермского муниципального округа. По данным знакомых с ситуацией собеседников издания «Коммерсантъ-Прикамье», чиновница может получить новый пост, если местную администрацию возглавит действующий первый заместитель главы Перми Ольга Андрианова.

Также ожидается, что вслед за Андриановой может перебраться в администрацию муниципального округа начальник департамента имущественных отношений пермской мэрии Александр Хаткевич, чей контракт заканчивается.

Мария Норова стала руководителем департамента градостроительства и архитектуры администрации Перми в 2018 году. До этого она занимала пост заместителя министра по управлению имуществом и земельным отношениям в правительстве Пермского края.

Напомним, по сведениям издания, Ольга Андрианова может стать руководителем Пермского муниципального округа уже в декабре-январе, сменив на посту Владимира Цветова.

Официально ни в мэрии, ни в администрации МО информацию не комментируют.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.