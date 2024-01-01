Цены на товары и услуги в Прикамье выросли за месяц на 1,9% Интенсивнее всего дорожали овощи и сборы на капремонт Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В ноябре 2024 года в Пермском крае индекс потребительских цен на товары и услуги сложился на уровне 101,9%. Опережающими темпами дорожали услуги и продовольственные товары. Об этом сообщили в Пермьстате.

За месяц цены на товары в секторе продуктов питания поднялись на 2,6%.

Наиболее заметное удорожание наблюдается у мороженых кальмаров (11,3%), яиц (7,9%), солёной, маринованной и копчёной рыбы (7,8%), кисломолочных изделий и сливок (6,4%), сливочного масла (5,5%) и сыра (4,7%).

Также зафиксировано увеличение цен на говядину, индейку, мясной фарш и субпродукты, консервы из мяса и рыбы, рыбное филе, мороженое, подсолнечное масло, кофе и чай, а также хлеб и хлебобулочные изделия (от 1,3 до 6%).

В то же время наблюдается снижение цен на муку, варёную и сырокопчёную колбасу, пельмени, манты, равиоли, джем, варенье, мёд и шоколадные конфеты (на 0,7-4,7%).

В ноябре наблюдалось увеличение цен на все виды овощей. Огурцы подорожали в 1,5 раза, помидоры – на 26%, лук – на 26%, картофель – на 28%, а капуста – на 23%.

Рост цен на услуги общественного питания составил от 0,3 до 1,8%.

Стоимость непродовольственных товаров увеличилась за ноябрь в среднем на 0,3%.

Детская и мужская одежда, а также обувь для мужчин и женщин, канцелярские товары, изделия галантереи и садовые принадлежности подорожали в диапазоне от 0,1 до 5,3%. Цены на мебель возросли на 0,5-6,2%. Рост стоимости печей микроволновых, щелочных батареек, стиральных машин, холодильников, кухонных плит, электрочайников и миксеров колебался от 0,8 до 4,4%. Но некоторые электротовары и бытовые приборы стали дешевле (на 1,1-3,8%).

Индекс цен на лекарства составил 100,6%.

В ноябре вновь подорожало моторное топливо на 1,6%. Наибольшее увеличение цен зафиксировано на бензин марки АИ-98 и выше (3%) и дизельное топливо (2,9%). Бензин марок АИ-95 и АИ-92 тоже подорожал на 1,3-1,6%.

Темпы роста цен на услуги в Пермском крае в ноябре составили 3,1%.

Основными факторами стали рост сборов на капитальный ремонт (в 1,3 раза), услуги сотовой связи (на 17,4%), проезд на поездах дальнего следования (на 10,2%) и другие услуги. Индекс цен на бытовые услуги составил 100,4%.

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