Зарина Ситдикова В канун Нового года в филиалах Пермского краеведческого музея пройдут мастер-классы Участникам занятий расскажут о праздничных традициях и научат делать сувениры Поделиться Твитнуть

Пермский краеведческий музей

В декабре в Пермском краеведческом музее пройдут увлекательные занятия и мастер-классы, которые помогут создать новогоднее настроение, узнать больше о праздничных традициях и научиться делать своими руками сувениры и подарки. Об этом сообщает региональное министерство культуры.

Приуроченные к Новому году и Рождеству события состоятся во всех филиалах музея. В «Хохловке» с 14 по 29 декабря пройдёт интерактивная программа «Вертепное представление всем на удивление» (0+). Эта традиция существует в архитектурно-этнографическом музее уже несколько лет. В этом году гости музейного комплекса смогут не только увидеть вертепное представление, но и самостоятельно его показать. Участники фольклорного ансамбля музея «Хохловка» расскажут и покажут, как устроен вертепный театр. А затем гости своими руками смастерят кукол, выучат рождественские песнопения и разыграют вертепное представление.

С 14 декабря цикл занятий «Новогодняя мастерская» (0+, от 4-х лет) стартует в Детском музейном центре. На мастер-классах ребята и взрослые подготовят собственную динамическую открытку, свяжут ёлочную игрушку в виде снегиря, смастерят волшебный фонарь для уютных семейных вечеров, сделают календарь с весёлыми заданиями, чтобы ожидание праздника стало захватывающим.

В Доме-музее Н.Г. Славянова подготовлена интерактивная программа «Зимняя сказка» (0+, от 5 лет) и серия мастер-классов «Мастерская новогоднего творчества: браслет из натуральных камней» (6+). Их участники вспомнят новогодние и рождественские сказки, рассмотрят ёлочные игрушки разных периодов, узнают о традициях празднования Рождества в семье Славяновых, которой принадлежал особняк. Мероприятия будут дополнены занятиями по изготовлению деревянных ёлочных игрушек и сувенирной бижутерии.

Осинский краеведческий музей приготовил для своих посетителей цикл музейных занятий «Гости, чай и самовар» (6+). На них можно будет узнать, как встречали Рождество и Новый год в провинциальном городе в начале и середине ХХ века, о любимых зимних развлечениях местных жителей, что готовили для праздничного стола в семьях осинцев, какие подарки были самыми желанными, как украшали ёлку, во что играли.

В Доме-музее Василия Каменского ждут всех на музейное занятие «В новый год на крыльях аэроплана с Василием Каменским» (6+). Гости узнают, как поэт праздновал Новый год в Троице и смогут изготовить модель деревянного самолётика для ёлки на обучающем занятии «Улётная мастерская» (6+).

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