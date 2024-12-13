Зарина Ситдикова В Прикамье начался приём заявок на конкурсы проектов в сфере культуры в 2025 году Финансовая помощь будет оказана по восьми направлениям Поделиться Твитнуть

Министерство культуры Пермского края

В Пермском крае открылся приём заявок на участие в конкурсах проектов в сфере культуры в 2025 году. Об этом сообщает региональный минкульт.

По данным ведомства, потенциальные участники могут рассчитывать на софинансирование в реализации инициатив по восьми конкурсным направлениям: арт-резиденция; возрождение исторической памяти Пермского края; Пермская библиотека; развитие театрального искусства; развитие гастрольной деятельности профессиональных коллективов; развитие библиотечного дела; модернизация музейного дела; культурно-образовательные проекты.

В краевом министерстве культуры обращают внимание на то, что сроки окончания подачи заявок индивидуальны для каждого выбранного направления, но все они установлены не позднее 27 января 2025 года.

После завершения заявочной кампании предложенные к реализации проекты будет оценивать комиссия и экспертный совет. К участию в конкурсах приглашаются юридические и физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющие статус индивидуального предпринимателя осуществляющие деятельность в сфере искусства и культуры, зарегистрированные на территории Пермского края.

Организаторами всех конкурсов традиционно выступит региональный Центр реализации проектов в сфере культуры при поддержке Министерства культуры Пермского края.

По словам директора учреждения Елены Хаткевич, обязательным условием для участия в конкурсах является наличие у заявителя привлечённых средств в размере не менее 30% от общей стоимости творческого проекта. При этом в зависимости от конкурсного направления финансовая поддержка составит до 800 тыс. руб.

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