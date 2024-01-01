Пермский «Молот» одержал победу над саратовским «Кристаллом» Это был последний матч пермяков на домашней арене в этом году Поделиться Твитнуть

Фото: Александр Русских

ХК «Молот» (Пермь) завершил домашнюю серию матчей волевой победой над «Кристаллом» (Саратов), причём решающую шайбу пермская команда смогла забить лишь в овертайме. Итог игры — 4:3.

К концу третьего периода оказались ничья (3:3), поэтому потребовалось дополнительное время. Победную шайбу в ворота соперника забил капитан команды Денис Голубев.

После игры главный тренер «Молота» Евгений Попихин поздравил всех пермяков и болельщиков «Молота» с наступающим Новым годом.

«Это была последняя домашняя игра в этом году. Складывалась она не так просто, но в конце концов ребята заслужили эту победу. Во втором и третьем периоде, я думаю, мы сыграли здорово, создали кучу моментов. Единственное, опять наша проблема — это использование моментов. Ребята показали, что у нас есть характер и взяли важные два очка», — прокомментировал итог игры Попихин.

Следующий матч пермяки проведут проведет 17 декабря в Челябинске против «Челмета». Начало матча в 18:30. А следующую игру на домашней арене «Молот» проведёт 8 января 2025 года.

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