В Перми на правом берегу Камы установили огромные 45-метровые флагштоки
Их можно увидеть практически из любой части набережной
В преддверии Дня Конституции России, который отмечается 12 декабря, на правом берегу Камы в Перми власти установили главные символы государства и Пермского края. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава Прикамья Дмитрий Махонин, прикрепив соответствующее видео, снятое с квадрокоптера.
Губернатор пояснил, что речь идёт о 45-метровых флагштоках. Теперь это самые большие подобные сооружения в Прикамье. Их можно увидеть практически из любой части набережной. По словам Дмитрия Махонина, «они будут приветствовать жителей и гостей краевой столицы каждый день». Видеоролик, опубликованный в телеграм-канале губернатора, заканчивается слоганом «Когда мы вместе — всё реально!».
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