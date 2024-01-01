В Перми на правом берегу Камы установили огромные 45-метровые флагштоки Их можно увидеть практически из любой части набережной Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Дмитрия Махонина

В преддверии Дня Конституции России, который отмечается 12 декабря, на правом берегу Камы в Перми власти установили главные символы государства и Пермского края. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава Прикамья Дмитрий Махонин, прикрепив соответствующее видео, снятое с квадрокоптера.

Губернатор пояснил, что речь идёт о 45-метровых флагштоках. Теперь это самые большие подобные сооружения в Прикамье. Их можно увидеть практически из любой части набережной. По словам Дмитрия Махонина, «они будут приветствовать жителей и гостей краевой столицы каждый день». Видеоролик, опубликованный в телеграм-канале губернатора, заканчивается слоганом «Когда мы вместе — всё реально!».

«Мы все хотим видеть наш регион сильным и процветающим. А для этого надо помнить не только о правах и свободах, гарантированных Конституцией, но и об обязанностях каждого гражданина страны. И очень важно воспитывать это понимание в подрастающем поколении», — написал глава региона.





Напомним, к 12 июня 2015 года в Перми тоже установили подобные флагштоки, но меньше — всего 27 м высотой. Они появились в районе пересечения улиц Борчанинова и Ленина. На них были полотнища с флагами России, Пермского края и Перми.





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