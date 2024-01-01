«Единая Россия» открыла «Парты Героев» в территориях Прикамья Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

В День Героев Отечества в округах Пермского края по партийному проекту «Новая школа» установили «Парты Героев».

В Юсьвинской школе им. народной артистки РФ А. Г. Котельниковой парта появилась в честь Героя Советского Союза Фёдора Антоновича Колыхматова, уроженца д. Стрижи.

2 июля 1944 года в составе артиллерийского расчёта старший сержант Колыхматов отражал попытку противника прорваться по шоссе Могилёв—Минск. Когда весь расчёт вышел из строя, Колыхматов, оставшись один у орудия, продолжал вести бой. Артиллерийским огнём он уничтожил один танк, две автомашины, до 30 гитлеровцев и удержал занимаемую позицию. Был ранен, однако не покинул своего боевого поста до подхода подкрепления. За проявленные в бою мужество и героизм старшему сержанту Фёдору Антоновичу Колыхматову присвоено звание Героя Советского Союза.

В школе № 47 Мотовилихинского района города Перми появилась «Парта Героя», посвящённая выпускнику-участнику второй чеченской войны Александру Сергеевичу Гусельникову.

27 мая 2002 года произошёл инцидент на блокпосту, в котором Александр принял огонь на себя и дал возможность боевым товарищам отступить. За проявленную доблесть, отвагу и самоотверженность при выполнении служебного долга Указом Президента РФ Александр Гусельников награждён орденом Мужества (посмертно).

В образовательных учреждениях Александровского муниципального округа были открыты четыре «Парты Героя» в память об участниках специальной военной операции. В средней школе п. Яйва парта посвящена Андрею Петровичу Морозову, в гимназии – Александру Николаевичу Демахину, в школе № 6 – Сергею Михайловичу Воронюку и Дмитрию Юрьевичу Югову.

Сохранение исторической памяти, формирование исторического самосознания молодёжи, борьба против искажения истории о великом подвиге нашего народа заложены в пунктах народной программы «Единой России».

Реализация народной программы идёт в рамках федерального партпроекта «Новая школа». Он призван увековечить память о земляках, совершивших доблестный поступок и проявивших личное мужество. Право сидеть за партой получают ученики, имеющие успехи в учёбе, победители олимпиад, конкурсов, научно-исследовательских проектов и спортивных соревнований, а также активно участвующие в жизни школы, посёлка, округа.

Открытие парт прошло в рамках проекта-победителя «Память о героях» конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае.





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