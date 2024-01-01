Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми прошёл Международный фестиваль современной музыки Sound 59 В 17 раз в Прикамье прозвучала самая современная музыка Перми, России и мира Поделиться Твитнуть

Концерт "В пермском стиле". Выступает детский сводный хор -- 126 детей. Фото: Венария Шакирова/Sound 59

Международный фестиваль современной музыки Sound 59 (12+) прошёл в Перми 8-9 декабря. По словам организатора — председателя Пермского отделения Союза композиторов России Игоря Машукова, фестиваль собрал более 1700 участников и зрителей и представил произведения более чем 40 композиторов из разных стран.

В этом году фестиваль прошёл под девизом «Музыка, которая развивает». Название концертных программ раскрывают их содержание: «В пермском стиле» (6+), «В движении» (6+), «Музыка молодых» (6+), Folk-drive (6+), «География звука» (6+).

В программе «В пермском стиле» музыка композиторов Прикамья Дмитрия Батина, Льва Горбунова, Оксаны Изотовой, Евгении Кудряшовой, Игоря Машукова, Геннадия Широглазова и Никиты Широкова прозвучала в исполнении камерного оркестра «Орфей» под управлением Петра Юркова, Хоровой капеллы мальчиков, пермского ансамбля современной музыки Red Sound и Джаз-хора Детской филармонии (Екатеринбург).

В программе «В движении» были представлены новые постановки хореографов Алексея Расторгуева, Елены Фельзер и Елены Кондаковой на музыку Альфреда Шнитке, чьё 90-летие отмечается в этом году, а также пермских композиторов Игоря Машукова и Анастасии Выймовой в исполнении артистов театра «Балет Евгения Панфилова» и студентов кафедры хореографии Пермского государственного института культуры.

Концерт Folk-drive был посвящён взаимодействию современной музыки с фольклором. Прозвучали произведения пермских композиторов Алексея Вершинина, Оксаны Изотовой, Анастасии Выймовой, Сергея Иванова в исполнении фольклорного ансамбля «Вишня» и других народных коллективов и музыкантов Перми.

Мировая музыка звучала на концерте «География звука»: пермские и московские музыканты исполнили произведения ведущих композиторов России и мира.

В концертах фестиваля состоялось много премьер: впервые исполнялась новая музыка композиторов Прикамья Оксаны Изотовой, Евгении Кудряшовой, Игоря Машукова, Никиты Широкова. Прозвучали первые сочинения юных композиторов Перми.

Кроме концертов, прошли мастер-классы: «Многообразие звуковой палитры в детско-юношеском хоре» (12+) руководителя Джаз-хора Свердловской государственной детской филармонии Марины Макаровой (Екатеринбург) и «Мультимедийные технологии в творчестве композитора» (12+) пермского композитора Геннадия Широглазова; музыковед Ольга Качалина выступила с лекцией «Виктор Пантус» (12+), а кандидат педагогических наук, доцент ПГГПУ Нина Морозова прочитала лекцию «Психологические особенности восприятия современной музыки» (12+).

Состоялись творческие встречи (12+) с композитором и педагогом Евгенией Кудряшовой из Чайковского, с композитором и электронным музыкантом Оксаной Изотовой (Пермь/Москва), с музыковедом, заведующей координационно-аналитического отделом Московской государственной консерватории, автором программы «Частное мнение» на радио «Вера» Татьяной Любомирской, с народным артистом Республики Беларусь, лауреатом Государственной премии Республики Беларусь, профессором государственной Белорусской академии музыки Игорем Оловниковым (Минск).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.