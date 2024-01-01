Количество происшествий на водных объектах в Прикамье выросло на 40% С 1 сентября в воде погибли 22 человека Поделиться Твитнуть

фото: минтербез Пермского края

По оперативным данным Главного управления МЧС России по Пермскому краю в период с 1 сентября по 10 декабря 2024 года на водных объектах Пермского края произошло 24 происшествия, за аналогичный период прошлого года — 17 (рост составил 41%). В этом году уже погибло 22 человека, из них два ребёнка (мальчик и девочка), в прошлом году — 16 человек, детей среди погибших не было. Спасены с начала осени в 2024 году 7 человек, из них двое детей, в 2023 году с сентября по декабрь спасено 2 человека, в том числе один ребёнок.

Первый заместитель министра территориальной безопасности Пермского края Альберт Марданов отметил, что уже в этом году зарегистрировано уже 7 происшествий, обусловленных выходом людей на неокрепший лёд (в прошлом году — 6).

Последний такой случай произошёл 8 декабря — в акватории реки Чусовая напротив микрорайона Голованово провалились под лёд и утонули два рыбака 1972 и 1973 г.р. Несмотря на то, что к месту незамедлительно выехали спасатели, людей спасти не удалось.

Сейчас сотрудники Следственного отдела по Орджоникидзевскому району СУ СК РФ по Пермскому краю проводят процессуальную проверку по факту ЧП.

Марданов напомнил, что за нарушение установленных правил охраны жизни людей на водных объектах Пермского края (в т.ч. за нарушение правил выхода на лед) предусмотрены штрафы: для граждан — от 2 000 до 4 000 руб., должностных лиц — от 3 000 до 5 000 руб., юридических — от 5 000 до 10 000 руб.

«Уважаемые жители и гости Пермского края! Не испытывайте судьбу! Не подвергайте неоправданному риску свои жизни и жизни близких вам людей! Соблюдайте правила безопасности и берегите себя!» — призвал Альберт Марданов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.