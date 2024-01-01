Пермская «Парма» обыграла «Локомотив-Кубань» Поделиться Твитнуть

Фото: Unsplash

Одиннадцатого декабря баскетбольная команда «Парма» из Перми на домашнем паркете сумела одержать победу над «Локомотивом‑Кубань» в рамках регулярного сезона Единой лиги ВТБ.

Игра завершилась со счетом 93:88 (34:25, 20:22, 15:16, 24:25). Самым результативным игроком «Пармы» стал Алекс Хэмилтон, чье имя в статистике значится с 22 очками. Тимофей Якушин и Ройс Хэмм также отлично проявили себя, набрав по 18 баллов, при этом Хэмм добавил ещё 10 подборов к своей игре.

В составе краснодарской команды лидером по набранным очкам стал Антониус Кливленд, который записал на свой счёт 21 очко, 20 баллов добавил к результату Патрик Миллер.

Таким образом, «Парма» празднует свою восьмую победу в 19 встречах и занимает седьмую позицию в таблице. В то время как «Локомотив‑Кубань» с 14 победами и пятью поражениями занимает третью строчку.

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