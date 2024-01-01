Вдове предложили самой везти в Пермь тело убитого на СВО мобилизованного Поделиться Твитнуть

Тело Антона Ратегова удалось привезти и похоронить в родном регионе / страница памяти погибших в ходе СВО жителей Еловского округа «Память жива»

Семья мобилизованного из Пермского края, который погиб в специальной военной операции, получила известие о том, что тело мужчины по ошибке доставили в Ижевск вместо Перми. И теперь родным придётся покрыть расходы на его транспортировку к месту захоронения. После сложных переговоров с военкоматом и обращения в полицию тело всё же отправили в столицу Прикамья. Однако для проведения похорон не удалось организовать ни военный оркестр, ни солдат для несения гроба. О происшествии сообщает perm.aif.ru.

Антон Ратегов, которому было всего 33 года, попал на СВО по мобилизации, погиб в августе 2024 года. О его смерти родные узнали лишь через месяц — 25 сентября. В тот день супругу пригласили в военкомат Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов Перми и вручили уведомление о гибели мужа.

Через несколько дней женщине позвонили и сообщили, что тело её мужа по ошибке выгрузили в аэропорту Ижевска, и теперь родным придётся либо забирать его самостоятельно из соседнего региона, либо оплатить ритуальным службам транспортировку, стоимость которой составляет 140 тыс. руб.

Вдова 27 сентября написала два заявления: одно — на имя военкома Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов Игоря Головкина с просьбой объяснить, почему тело Антона Ратегова вместо Перми оказалось в Ижевске, и с требованием доставить его в пермский муниципальный морг; второе — в полицию, о нарушении прав военнослужащего.

Несколько дней спустя после конфликта тело военнослужащего всё же было доставлено в Пермь, и 3 октября Антона Ратегова похоронили. Однако и прощальная церемония прошла с некоторыми трудностями: как сообщали волонтёры АНО «Молот» в социальных сетях, на похоронах не присутствовал оркестр, который, по их словам, должен был быть. Более того, четверо солдат, назначенные для почётного караула и эскорта, отказались нести гроб — семья погибшего узнала об этом прямо перед прощанием.

Издание направило запрос в военную прокуратуру.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.