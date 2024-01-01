Сын депутата думы Перми Владимира Плотникова решил уйти в науку Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сын депутата Пермской городской думы Владимира Плотникова Рустам Плотников решил переключиться на научную деятельность. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Рустам Плотников, ранее входивший в состав Молодёжного парламента Прикамья, закрыл своё ИП. Изменения были зафиксированы в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) 10 декабря. Его предприятие начало свою работу в 2018 году и специализировалось на аренде и управлении недвижимостью. В тот же день Рустам вышел из числа участников ООО «Оптово-розничный рынок «Прикамье»», передав 16,6% своей доли Софье Плотниковой.

По утверждению источника издания, причиной его ухода из бизнеса стали занятия преподаванием в высшем учебном заведении. Прошлой осенью Рустам Плотников начал работать ассистентом на кафедре экономики и финансов ПНИПУ, а свой магистерский диплом он получил в 2020 году. У него четырёхлетний опыт научной и педагогической работы, на счету шесть опубликованных научных статей.

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