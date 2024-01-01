Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Новогодние спортивные события: прыжки с трамплина, ралли «Барда» и фестиваль зимних видов спорта В Прикамье пройдёт этап чемпионата России по автомобильным гонкам Поделиться Твитнуть

На заседании правительства Пермского края 11 декабря прозвучала информация о том, какие спортивные события ожидают жителей региона в новогодние дни. Об этом сообщила министр культуры Пермского края Алла Платонова.

Пермский край в двадцатый раз примет международный юношеский турнир «Рождественское турне» — по прыжкам на лыжах с трамплина. В этом году этапы соревнований пройдут в Перми, Лысьве и Чайковском, открытие состоится 3 января на комплексе трамплинов «Летающий лыжник» в Перми, подведение итогов — 9 января на комплексе «Снежинка» в Чайковском.

Приглашены команды Казахстана и Белоруссии, впервые в этом году в турнире примут участие гости из Китая. По словам Аллы Платоновой, для юных спортсменов «Рождественское турне» — это не только соревнования, но и специальная дополнительная программа: творческие мастер-классы, чаепития в Рождественский сочельник, встречи с именитыми спортсменами и подарки от партнёров и организаторов.

С 9 по 12 января пройдут соревнования ралли «Барда» — первый этап чемпионата России по автомобильному спорту. Трасса в Барде, по оценкам специалистов, — одна из самых интересных и скоростных в этом сезоне.

В столице Прикамья с конца декабря по март будет проходить традиционный фестиваль зимних видов спорта, его центральные события развернутся на главном городском катке перед Театром-Театром.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.