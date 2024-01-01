В минтрансе рассказали о главных итогах года по обновлению пассажирского транспорта в Перми Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

Администрация Перми

В 2024 году Пермь сделала существенный шаг в обновлении общественного транспорта, получив 14 современных трамвайных вагонов и 35 автобусов особо большого класса в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщили в минтрансе Прикамья.

Поставка новых трамваев является частью трёхстороннего соглашения о модернизации трамвайной сети города. В настоящее время все 44 вагона, указанные в соглашении, уже поступили в Пермь. Одновременно осуществляется реконструкция путей, планируется обновление депо и модернизация энергохозяйства. Эти меры не только повысят уровень комфорта и безопасности пассажиров, но и значительно сократят интервалы движения трамваев на главных линиях. Все новые трамваи уже работают на маршрутах города.

Скоро и автобусы особо большого класса выйдут на самые загруженные маршруты, включая направления, связывающие центр Перми с удалёнными районами.

По предварительным данным, новые вагоны, запуск которых завершился осенью этого года, уже перевезли свыше 6 млн пассажиров. Это подчеркивает востребованность современного общественного транспорта и успешность мероприятий по его обновлению.

Как сообщили в министерстве транспорта Пермского края, поступление нового транспорта стало возможным благодаря федеральной поддержке и активной реализации национального проекта. Работы по совершенствованию транспортной системы продолжатся, создавая более комфортные условия для передвижения жителей и гостей региона.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.