На СВО погиб житель Прикамья Денис Володин
О дате прощания пока не сообщается
В зоне спецоперации на территории Украины при выполнении боевой задачи погиб уроженец Чердынского городского округа, рядовой воинской части № 01005 Денис Володин. Об этом сообщается на официальной странице муниципалитета.
«Администрация Чердынского городского округа выражает искренние слова соболезнования семье, родным и близким героя», — говорится в заявлении властей.
Подробности гибели военнослужащего не уточняются. О дате прощания и похорон власти тоже пока не сообщили.
Ранее в Чердынском округе местные власти открыли Парту Героя в Бондюжской школе в честь выпускника и участника СВО Александра Микова, который погиб при исполнении воинского долга в феврале этого года.
Как рассказала глава муниципалитета Анна Батагова, это уже седьмая парта, открытая в образовательных учреждениях округа.
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