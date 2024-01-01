На СВО погиб житель Прикамья Денис Володин О дате прощания пока не сообщается Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Чердынского городского округа

В зоне спецоперации на территории Украины при выполнении боевой задачи погиб уроженец Чердынского городского округа, рядовой воинской части № 01005 Денис Володин. Об этом сообщается на официальной странице муниципалитета.

«Администрация Чердынского городского округа выражает искренние слова соболезнования семье, родным и близким героя», — говорится в заявлении властей.

Подробности гибели военнослужащего не уточняются. О дате прощания и похорон власти тоже пока не сообщили.

Ранее в Чердынском округе местные власти открыли Парту Героя в Бондюжской школе в честь выпускника и участника СВО Александра Микова, который погиб при исполнении воинского долга в феврале этого года.

Как рассказала глава муниципалитета Анна Батагова, это уже седьмая парта, открытая в образовательных учреждениях округа.

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