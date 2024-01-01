Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Новый год в Пермском крае: народные фестивали и Теодор Курентзис Особая программа запланирована в Кудымкаре Поделиться Твитнуть

Министерство культуры Пермского края

На заседании правительства Пермского края 11 декабря глава краевого минкульта Алла Платонова подробно рассказала о программе новогодних праздников в регионе.

По её словам, первое предновогоднее событие пройдёт в ближайшие выходные в Усолье, где состоится IV фестиваль культурного наследия «Горный город» (0+), посвящённый феномену горнозаводской культуры, её предпосылкам, географическим и историческим особенностям. Фестивальная площадка будет украшена ледовыми скульптурами по мотивам рисунков самобытного художника — солевара Богомолова. Презентация книги «Дневник солевара Богомолова» запланирована в программе праздника; кроме того, предстоят живые презентации «Про заводы и заводских людей», «Музыка старинных усадеб» в исполнении Александра и Анастасии Круч и Владимира Тарасова, концерт духовной музыки, турнир экскурсоводов, ассамблея горнозаводских территорий, истории, сказки и песни жителей «Горного города», светомузыкальный перфоманс и народная драма «Барка» с огненным шоу.

Для меломанов Новый год — это мини-фестиваль «Дягилев плюс», в рамках которого пройдут два концерта (6+) оркестра nusicAeterna с Теодором Курентзисом и ряд бесплатных мероприятий, для участия в которых нужно зарегистрироваться; а также Рождественский фестиваль Пермской филармонии, среди событий которого, например, концертная программа «Музыкальное путешествие в Хогвартс» (6+) 30 декабря и концертная программа для детей «Мелодии любимых мультиков» (6+) 6 января.

В новогодней программе ТЮЗа — 11 показов «Щелкунчика» (0+, от 4 лет), 12 показов «Золушки» (6+) и столько же — «Снежной королевы» (6+).

Большую детскую программу подготовил Пермский дом народного творчества «Губерния»: «Крошкина ёлка» (0+) для самых маленьких, «Комната сказок» (0+), интерактивная игровая площадка для всей семьи «Деревня Морозовка» (0+) и большое новогоднее представление «Раз, два, три, четыре, семь, или История о рогатых, колючих и пернатых» (0+).

Не менее насыщена программа и рождественских мероприятий. 7 января концертная программа «Рождество Христово» (6+) пройдёт в Пермской филармонии. Рождество можно отметить 8 января в АЭМ «Хохловка», событие называется «Святки в Хохловке» (0+).

Отдельная линейка мероприятий запланирована в Кудымкаре. Празднование Нового года открывает год столетия Коми-Пермяцкого округа, праздничные события начнутся 21 декабря, когда в столице округа пройдёт Никольская ярмарка и новогоднее гулянье. Планируется торжественная встреча Деда Мороза и коми-пермяцкого Деда Мороза, которого зовут Вежа Кантысь Миколь.

В Кудымкаре запланировано особенное праздничное оформление города.

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