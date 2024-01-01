Барельефы из композиции «Сказки Пушкина» в Перми отправили на доработку До конца декабря их вернут на место Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

В городском центре охраны памятников «Новому компаньону» рассказали, куда делись два барельефа из композиции «Сказки Пушкина» возле памятника поэту на ул. Сибирской в Перми.

«В рамках исполнения контракта два барельефа отправлены на доработку. До конца текущего месяца их вернут обратно. Отметим, что целостность объекта не нарушена», — рассказали изданию в центре.

На пропажу двух барельефов утром 11 декабря обратил внимание портал 59.ru. В комментариях к публикации горожане высказали предположение, что это дело рук охотников за цветными металлами.

Максим Артамонов

Напомним, торжественное открытие памятника Пушкину в Перми состоялось 6 июня 1993 года — в день рождения поэта. Памятник отлит из меди. Пушкин в цилиндре и плаще изображён медленно шагающим. Скульптура установлена на высоком постаменте, а площадка с памятником с северной стороны обнесена полукруглой стенкой. Между колоннами стенки установлены художественные решётки, которые иллюстрируют сцены из сказок Пушкина. Первоначально они тоже были выполнены из меди и на них неоднократно покушались охотники за цветметом. Украденные и повреждённые барельефы восстанавливали, но уже из железобетона.

Всего в композиции шесть барельефов, они посвящены сценам из сказок о попе и работнике его Балде, о рыбаке и рыбке, о золотом петушке, о царе Салтане, два барельефа посвящены сказке «Руслан и Людмила».

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