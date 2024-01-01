Александра Пермякова Анна Носкова из Перми одержала победу в конкурсе «Молодой предприниматель России» Она стала лидером в супер-финале всероссийского конкурса Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

Пермячке Анне Носковой вручили награду на Всероссийском фестивале молодёжного предпринимательства «Бизнес молодых», организованном треком Росмолодежь.Бизнес на площадке Национального центра «Россия».

Церемония награждения победителей всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России», который проводится уже 14-й раз, прошла в Москве. В этом году на участие в событии было подано 7 тыс. заявок со всей России.





Анна Носкова, основательница благотворительных магазинов «Матрёшка» в Перми, победила в номинации «Социальный бизнес» (лига «Продвинутый предприниматель»). Её проект признан лучшим среди инициатив 250 участников.





«Я очень рада и горжусь этой победой. Ценно, что эксперты высоко оценили наш проект. Это ещё одно подтверждение того, что мы на верном пути», — сказала она на награждении.





Девушка лет шесть назад задумалась — а что делать с ненужными вещами? Так у неё возникла идея благотворительного магазина.





Вещи для продажи вначале собирали у друзей и знакомых через соцсети. А сегодня у Анны два больших магазина. Возможно, её опыт будет растиражирован по всей стране.





«Мне бы хотелось, чтобы таких магазинов становилось больше, и социальный бизнес развивался», — отмечает предпринимательница.





Анна Носкова, напомним, становилась победителем регионального конкурса «Лучший социальный проект года» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и получила грант.





«В Пермском крае зарегистрировано более 40% женщин-предпринимателей, этот показатель выше, чем в среднем по России», — отмечает губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

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