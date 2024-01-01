На Пермской ТЭЦ-6 завершена инспекция «B» турбины № 7 Реализован комплекс обязательных мероприятий, включающий разборку горячей части турбины, восстановление компонентов в заводских условиях и последующий ввод турбины в эксплуатацию Поделиться Твитнуть

Пермский филиал ПАО «Т Плюс» выполнил капитальный ремонт (инспекция «В») газовой турбины станционный номер 7 (ст. № 7) на блоке парогазовой установки Пермской ТЭЦ-6.

Работы в течение июля-ноября проводила подрядная организация ООО «Турбо Сервис Рус». Реализован комплекс обязательных мероприятий, включающий разборку горячей части турбины, восстановление компонентов в заводских условиях и последующий ввод турбины в эксплуатацию.

Инспекция «В» — одна из важнейших составляющих жизненного цикла газотурбинной установки. При инспекции проводится восстановление основных элементов турбины — топливных горелок, рабочих и направляющих лопаток турбины, тепловых экранов.





Выполняется ревизия основных систем ГТУ — компрессора, опоры, маслосистемы, системы топливообеспечения, системы регулирования, редуктора, генератора, системы очистки и подготовки циклового воздуха. Основная выполненная задача в ходе инспекции — восстановление ключевых деталей турбины ст. № 7 для надёжной эксплуатации в течение следующих 30 тыс. часов эксплуатации.





При инспекции проведена установка новой камеры сгорания другой версии, для которой были изготовлены дополнительные элементы. Подрядчику были переданы чертежи, выполненные специалистами ПАО «Т Плюс». Работы позволили адаптировать камеру сгорания и интегрировать элемент в систему.





Также устранены дефекты, выявленные в ходе инспекции турбины ст. № 7. Это стало дополнением к основной программе инспекции «B», которое помогло снизить риски возникновения неисправностей в узлах, смежных с основным оборудованием турбины.





«Внимание к обязательным процедурами обслуживания основного оборудования — главный принцип производственной деятельности пермских энергетиков «Т Плюс». Инспекции оборудования ТЭЦ проводятся в чётком соответствии с требованиями промышленной безопасности объектов энергетики. Такой подход позволяет стабильно и надёжно обеспечивать теплоснабжение жителей Перми и других городов Пермского края», — отметил главный инженер Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Михаил Вепрёв.





СПРАВКА

Пермская ТЭЦ-6 — основной источник тепла для большей части населения Перми и ряда промышленных потребителей, включая пермский авиационный комплекс. Это один из ключевых элементов системы теплоснабжения города, обеспечивающий надёжное и бесперебойное электроснабжение жителей Свердловского, Ленинского и Мотовилихинского районов краевой столицы.

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