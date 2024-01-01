Вишерский заповедник в Прикамье отказался от спутниковых ошейников для северных оленей В учреждении объяснили это принципом «не навреди» Поделиться Твитнуть

Фото: заповедник "Вишерский"

Руководство заповедника «Вишерский», который находится на самом севере Пермского края, отказалось использовать спутниковые ошейники. Ранее их планировалось задействовать для наблюдений за передвижением диких северных оленей. Об этом заявил научный сотрудник заповедника Сергей Зимин во время Всероссийской рабочей встречи «Изучение и сохранение дикого северного оленя в России». Мероприятие состоялось ещё 3 декабря в Москве.

Он пояснил, что отказ от спутниковых ошейников вызван принципом «не навреди».

«Во время процесса надевания ошейника мы можем нарушить группировку оленей. Процент вероятности надеть ошейник с первого раза очень мал, а то, что олени будут психологически травмированы, наоборот, очень велик», — рассказал Зимин.

Напомним, в конце декабря прошлого года стало известно, что за миграцией северных оленей в заповеднике «Вишерский» будут следить с помощью трёх спутниковых ошейников. Это позволит наблюдать передвижения диких северных оленей по заповеднику и сопредельным территориям. Эти устройства планировалось выделять из териологического общества при РАН.

Северные олени широко кочуют по лесной зоне и горным тундрам летом. Они держатся поодиночке, парами (самка — детёныш) или небольшими группами. С установлением снежного покрова животные отходят в горы. Там они нередко собираются в довольно крупные стада, насчитывающие 60 и более особей.

По данным наблюдений 2000-2013 годов, зимой в горных узлах, включающих заповедные хребты и сопредельные массивы Свердловской области, собирается порядка 200-300 северных оленей.

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