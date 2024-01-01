Пермские мастера бьюти-индустрии заняли на чемпионате России призовые места Поделиться Твитнуть

Команда пермских мастеров бьюти-индустрии, возглавляемая президентом Ассоциации парикмахеров и косметологов Пермского края Зоей Епишиной, успешно выступила на чемпионате России по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и брейдингу. Турнир проходил в Государственном Кремлёвском дворце.

Екатерина Ростовская стала чемпионом России в категории "ногтевой сервис". Призёром в технической категории стала Анастасия Бабанова, а в номинации "барбер-стилист" — Глеб Брюханов. Ксения Пермякова оказалась в пятёрке лучших в категории "ногтевой сервис".

Чемпионат России в этом году стал самым многочисленным по количеству участников: в 35 номинациях по парикмахерскому искусству, декоративной косметике, моделированию и дизайну ногтей и брейдингу соревновались 648 мастеров из 42 субъектов Российской Федерации. Работы конкурсантов оценивали мэтры парикмахерского искусства, мастера международного класса, победители и призёры чемпионатов мира, сертифицированные члены жюри Союза парикмахеров и косметологов России.

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