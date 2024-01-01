Александра Пермякова С фасада пермского магазина мобильных аксессуаров заставили убрать громкоговорители Пермское УФАС защитило граждан от излишнего звукового воздействия рекламы Поделиться Твитнуть

Пермяки пожаловались в УФАС на излишне громкий шум, исходящий от магазина мобильных аксессуаров. Антимонопольное ведомство признало ненадлежащей звуковую рекламу пермского магазина.

В Пермское УФАС поступило обращение о размещении звуковой рекламы на фасаде здания по ул. Куйбышева, 112 в Перми. По этому адресу с помощью громкоговорителей распространялась реклама товаров и услуг магазина Dugo.





Звуковая реклама магазина была признана нарушающей Закон о рекламе.





«Закон о рекламе (ч. 3.2 ст. 19) запрещает распространение звуковой рекламы с помощью оборудования, расположенного на элементах зданий», — пояснили в УФАС.





Аудиоколонки (громкоговорители) были закреплены над входом в магазин и их демонтаж требовал применения специальных инструментов.





Как рассказали в ведомстве, в ходе рассмотрения дела трансляция незаконной рекламы была прекращена, оборудование демонтировано. Распространителю ненадлежащей рекламы антимонопольщики выдали предупреждение.

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