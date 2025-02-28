Клиентам «Т Плюс» в Пермском крае доставлена «тепловая» квитанция за ноябрь Своевременная оплата этой квитанции позволяет принять участие в акции «В Новый год без долгов!» Поделиться Твитнуть

Клиентам «Т Плюс» в Перми, Березниках, Лысьве, Чайковском и Краснокамске доставлена квитанция за тепло и горячую воду. Своевременная оплата этой квитанции позволяет принять участие в акции «В Новый год без долгов!», а значит — избавиться от пени и получить шанс выиграть подарки от энергокомпании.

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Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс», напоминаем, проводит традиционную акцию «В Новый год – без долгов!»

Чтобы стать участником акции, необходимо до 31 декабря 2024 года:





• погасить долги за тепло и горячую воду при их наличии;

• оплатить квитанцию за ноябрь;

• внести рекомендуемый платёж за декабрь ** .









С подробными условиями акции можно ознакомиться по ссылке.





Оплатить коммунальные услуги и внести рекомендуемый платёж можно быстро, удобно и без комиссий на сайтах и в приложениях расчётно-кассовых центров (РКЦ) «Инкомус», До 28 февраля 2025 года «ЭнергосбыТ Плюс» определит победителей с помощью генератора случайных чисел среди клиентов, выполнивших условия акции. Они получат призы от компании. Также клиентам, которые погасили долги, будут списаны пени, если они не были взысканы по решению суда.Оплатить коммунальные услуги и внести рекомендуемый платёж можно быстро, удобно и без комиссий на сайтах и в приложениях расчётно-кассовых центров (РКЦ) «КРЦ-Прикамье» «Пермэнергосбыт» или с помощью мобильного приложения вашего банка до 31 декабря, либо в офисах РКЦ до 28 декабря включительно.

*Информация носит справочный характер. Акция действует с 01.11.2024 до 28.02.2025. Организатор акции АО «ЭнергосбыТ Плюс». Чтобы стать участником акции, необходимо в срок её проведения оплатить услуги отопления и горячего водоснабжения ПАО «Т Плюс» за ноябрь и внести рекомендуемый платёж за декабрь, а также не иметь просроченной задолженности за предыдущий период. В розыгрыше могут участвовать физические лица, граждане РФ, достигшие 18 лет, которые являются клиентами ПАО «Т Плюс» по услугам теплоснабжения и горячего водоснабжения. Определение победителей состоится методом случайного выбора не позднее 28.02.2025. Вручение призов состоится не позднее 30.04.2025 в офисах продаж и обслуживания клиентов АО «ЭнергосбыТ Плюс». Акция проводится в целях стимулирования клиентов — физических лиц на исполнение имеющихся договорных обязательств и не направлена на продвижение товаров и(или) услуг на рынке. Не является рекламой. Подробную информацию об акции можно получить по тел.: Пермь, Краснокамск +7 (342) 259-02-38, Чайковский +7 (34 241) 7-40-06, Березники +7 (34 242) 1-30-04, Лысьва +7 (34 249) 3-90-43 и(или) на сайте Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» perm.esplus.ru в разделе «Акции для клиентов».

**Денежные средства, внесённые в рамках рекомендуемого платежа, будут учтены на лицевом счёте Клиента в качестве оплаты начислений за тепловую энергию и горячее водоснабжение за декабрь 2024 г. Квитанция за декабрь 2024 г. выйдет в январе 2025 г.

Реклама. ПАО «Т Плюс». erid: 5C7FMwReQKpJ3U93pz2Ah6JHfbdpjv4JwukjJieECk3XcvYED5MFuE9M49PeNu21

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