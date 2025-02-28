Клиентам «Т Плюс» в Пермском крае доставлена «тепловая» квитанция за ноябрь
Своевременная оплата этой квитанции позволяет принять участие в акции «В Новый год без долгов!»
Клиентам «Т Плюс» в Перми, Березниках, Лысьве, Чайковском и Краснокамске доставлена квитанция за тепло и горячую воду. Своевременная оплата этой квитанции позволяет принять участие в акции «В Новый год без долгов!», а значит — избавиться от пени и получить шанс выиграть подарки от энергокомпании.
Оплатить коммунальные услуги и внести рекомендуемый платёж можно быстро, удобно и без комиссий на сайтах и в приложениях расчётно-кассовых центров (РКЦ) «КРЦ-Прикамье», «Инкомус», «Пермэнергосбыт» или с помощью мобильного приложения вашего банка до 31 декабря, либо в офисах РКЦ до 28 декабря включительно.
*Информация носит справочный характер. Акция действует с 01.11.2024 до 28.02.2025. Организатор акции АО «ЭнергосбыТ Плюс». Чтобы стать участником акции, необходимо в срок её проведения оплатить услуги отопления и горячего водоснабжения ПАО «Т Плюс» за ноябрь и внести рекомендуемый платёж за декабрь, а также не иметь просроченной задолженности за предыдущий период. В розыгрыше могут участвовать физические лица, граждане РФ, достигшие 18 лет, которые являются клиентами ПАО «Т Плюс» по услугам теплоснабжения и горячего водоснабжения. Определение победителей состоится методом случайного выбора не позднее 28.02.2025. Вручение призов состоится не позднее 30.04.2025 в офисах продаж и обслуживания клиентов АО «ЭнергосбыТ Плюс». Акция проводится в целях стимулирования клиентов — физических лиц на исполнение имеющихся договорных обязательств и не направлена на продвижение товаров и(или) услуг на рынке. Не является рекламой. Подробную информацию об акции можно получить по тел.: Пермь, Краснокамск +7 (342) 259-02-38, Чайковский +7 (34 241) 7-40-06, Березники +7 (34 242) 1-30-04, Лысьва +7 (34 249) 3-90-43 и(или) на сайте Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» perm.esplus.ru в разделе «Акции для клиентов».
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