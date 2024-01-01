Алёна Бронникова Прикамье вошло в топ-10 регионов по индексу финансовых достижений Регион набрал 41,2 балла Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Прикамье вошло в топ-10 рейтинга российских регионов по индексу финансовых достижений, составленных ПСБ «Благосостояние». Как отмечает краевой минфин, индекс позволяет оценить, насколько успешно жители пользуются финансовыми инструментами и могут эффективно управлять личным бюджетом.

По результатам исследования, Пермский край набрал 41,2 балла. Ведомство отмечает, что это говорит о высоком уровне финансовой культуры пермяков и потенциале более эффективного использования инструментов для хранения и увеличения сбережений.

Согласно представленной информации, индекс частных финансовых достижений в декабре составил 47,85 балла. Долгосрочные финансовые цели ставят 61% жителей, для их достижения 46% каждый месяц откладывают разные суммы, 18% — не менее 5-10% от дохода. Более четверти населения (27%) используют инструменты фондового рынка для нивелирования инфляции и роста доходов.

Индекс финансовых достижений был рассчитан на основе опроса жителей 32 регионов. Участники отвечали на вопросы о финансовых целях, доходах, наличии кредитов, сбережений и используемых финансовых инструментах. Лидерами в рейтинге среди регионов оказались Воронеж — 50,2 балла, Москва — 49,4 балла и Нижний Новгород — 49,4 балла.

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