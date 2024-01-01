В декабре через Пермский край будут проезжать новые поезда дальнего следования
На Свердловской железной дороге вводят новый график движения
На Свердловской железной дороге запустят новые поезда дальнего следования, которые будут проезжать через Пермь и территорию региона. Для некоторых поездов увеличат периодичность курсирования и сократят время в пути.
В частности, с 16 декабря с периодичностью через день начинает курсировать скорый поезд № 86/85 Москва—Серов. Поезд отправится из столицы 16 декабря, а из Серова 18 декабря. Маршрут проходит через Нижний Новгород, Пермь, Екатеринбург, Нижний Тагил и Верхотурье.
Изменения коснутся поезда № 119/120 сообщением Тюмень—Кисловодск (курсирует через Чернушку, по югу Прикамья). Он начнет ходить круглогодично. Ранее поезд выходил на линию только летом под № 265/266.
А вот поезд № 377 (Новый Уренгой—Казань), который проезжает через станции Чад и Чернушка в Пермском крае, будет отправляться из Нового Уренгоя на 1 час позже. Это сделано, чтобы жители ЯНАО успевали совершать пересадку с самолёта и добираться на поезде до других населённых пунктов своего региона.
Всего на СвЖД в новом графике запланировано 76 пар поездов дальнего следования. В их числе — 46 пар скорых.
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