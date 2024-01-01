В декабре через Пермский край будут проезжать новые поезда дальнего следования На Свердловской железной дороге вводят новый график движения Поделиться Твитнуть

фото предоставлено телеграм-каналом СвЖД

На Свердловской железной дороге запустят новые поезда дальнего следования, которые будут проезжать через Пермь и территорию региона. Для некоторых поездов увеличат периодичность курсирования и сократят время в пути.

В частности, с 16 декабря с периодичностью через день начинает курсировать скорый поезд № 86/85 Москва—Серов. Поезд отправится из столицы 16 декабря, а из Серова 18 декабря. Маршрут проходит через Нижний Новгород, Пермь, Екатеринбург, Нижний Тагил и Верхотурье.

Изменения коснутся поезда № 119/120 сообщением Тюмень—Кисловодск (курсирует через Чернушку, по югу Прикамья). Он начнет ходить круглогодично. Ранее поезд выходил на линию только летом под № 265/266.

А вот поезд № 377 (Новый Уренгой—Казань), который проезжает через станции Чад и Чернушка в Пермском крае, будет отправляться из Нового Уренгоя на 1 час позже. Это сделано, чтобы жители ЯНАО успевали совершать пересадку с самолёта и добираться на поезде до других населённых пунктов своего региона.

Всего на СвЖД в новом графике запланировано 76 пар поездов дальнего следования. В их числе — 46 пар скорых.

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