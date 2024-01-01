«Уралкалий» — лауреат Всероссийского конкурса лучших практик трудоустройства молодежи Поделиться Твитнуть

В конце минувшей недели в Москве в Министерстве труда и социальной защиты РФ состоялась торжественная церемония награждения победителей и призёров Всероссийского конкурса лучших практик трудоустройства молодёжи.

Компания «Уралкалий» стала лауреатом конкурса в номинации «Профориентационная деятельность» за проект «Калийград» в детском оздоровительном лагере «Уральские самоцветы». В рамках проекта на протяжении всех смен ребята знакомились с предприятием через увлекательные интерактивы, раскрывающие секреты производства.

В этом году на конкурс было направлено 780 заявок из 77 регионов Российской Федерации. Для участия в финальном этапе членами экспертного совета отобрано 699 заявок с лучшими практиками.

«Сегодня, в условиях высокой конкуренции за работника, особое значение приобретают эффективные практики трудоустройства молодёжи — главного резерва рынка труда. Благодаря вовлечённости работодателей, тысячи молодых ребят ежегодно получают предложения о трудоустройстве на постоянную или временную работу, знакомятся с новой для себя сферой деятельности, проходят практики и стажировки. В этом году расширилась география конкурса. Компании из 77 регионов заявили о своём участии, представив свои практики трудоустройства. Мы видим большой интерес к конкурсу и у крупных работодателей, и у небольших организаций. В этом году на победу претендовали «Россети», «Уралкалий», НЛМК, предприятия «Росатома» и «Газпрома» и многие другие компании. Треть финалистов конкурса — это вузы и колледжи, которые в партнёрстве с работодателями ежегодно участвуют в трудоустройстве своих выпускников», — отметил министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков.

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