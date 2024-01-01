Пропавший в конце ноября 33-летний пермяк найден мёртвым Обстоятельства не разглашаются Поделиться Твитнуть

фото: ПРОО «Поисковый отряд им. Ирины Бухановой»

Пропавший при загадочных обстоятельствах в Перми 33-летний мужчина найден мёртвым, сообщили в региональной организации «Поисковый отряд имени Ирины Бухановой».

Речь идёт о молодом человеке, который перестал выходить на связь с родными на позапрошлой неделе, с 28 ноября. Он исчез при загадочных обстоятельствах, его в последний раз видели на ул. Героев Хасана.

С 6 декабря волонтёры начали поисковые мероприятия. Они распространяли ориентировки с фотографией пропавшего и обследовали территорию Свердловского района, однако их усилия оказались безуспешными.

Вечером 9 декабря «Поисковый отряд имени Ирины Бухановой» сообщил о завершении поисков.

«Найден. Погиб. Выражаем соболезнования родным и близким. Просим снять репосты!» — сказано в информации, распространённой волонтёрами в соцсетях.

Сведения о том, где именно был найден пропавший, не раскрываются, ссылаясь на защиту частной жизни и персональных данных.

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