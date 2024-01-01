СКР установит причины гибели пенсионера на пожаре в Прикамье Поделиться Твитнуть

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

В Чердынском округе во время пожара в жилом доме погиб 64-летний пенсионер. По предварительным данным, огонь вспыхнул из-за короткого замыкания светильника. Пламя перекинулось на потолочное перекрытие одной из четырёх квартир дома на ул. Беляева в п. Керчевский. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Площадь пожара составила 16 кв. м. Его тушили 13 огнеборцев и 4 единицы техники.

В МЧС по региону отметили, что в доме не было пожарного извещателя, который мог бы вовремя оповестить об опасности и дать шансы на спасение.

После происшествия следователи Чердынского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Пермскому краю начали процессуальную проверку по факту обнаружения тела мужчины 1960 г.р. в ходе тушения пожара.

Следователи уже осмотрели место происшествия. Назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы, чтобы установить причины пожара и гибели человека.

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