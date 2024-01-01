Алёна Бронникова Перевозчика в Прикамье оштрафовали за нарушение графика движения автобусов Сумма штрафа составила 158 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае организацию оштрафовали за нарушение периодичности автобусных пассажирских перевозок по маршруту «Очёр — Пермь». Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Надзорным органом Очёрского района была проведена проверка исполнения требований федерального законодательства перевозчиком, предоставляющим услуги на территории округа. В ходе проверки было установлено, что перевозчик не соблюдает условия государственного контракта. В этом году были отмечены факты нарушения периодичности осуществления перевозок по указанному маршруту.

В связи с этим юридическое лицо было привлечено к ответственности по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (действия или бездействие, повлёкшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом) в виде штрафа в 158 тыс. руб. Прокуратура отмечает, что держит на контроле соблюдение прав граждан в сфере пассажирских перевозок.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.