В пермском сквере Каменских на Данлихе сделали освещение Работы выполнены в рамках проекта «Зелёное кольцо» Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Перми

На первом участке в долине реки Данилихи — в сквере Каменских между улицами Плеханова и Крисанова — появилось освещение, которое сделано в рамках проекта «Зелёное кольцо». Перед этим в сквере обновили мостовые переходы на деревянных настилах, сделали вело-пешеходные дорожки, а также детские и спортплощадки. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Перми.

По данным властей, жители микрорайонов, которые расположены в этой местности, уже активно начали пользоваться реконструированными переходами и асфальтированными дорожками.

«Подключение освещения позволит безопасно посещать обустроенную долину реки в тёмное время суток. Осветительные комплексы подобраны таким образом, чтобы минимизировать воздействие на окружающую природную среду и её обитателей», — рассказали в мэрии.

Сейчас на участке в сквере Каменских продолжается обустройство визит-центра. Его обещают открыть в 2025 году.

Всего в долине реки Данилихи по проекту «Зелёзное кольцо» власти обещают сделать три новых парка: сквер Каменских, парк вдоль улицы Подгорной (у Центрального рынка) и Серебрянский парк.

В парке у Центрального рынка оборудовали большинство велопешеходных дорожек, обустроили детскую и спортивную площадки. В настоящее время монтируется металлокаркас конструкции переходов и кабельных линий и настил переходов. Кроме того, обустраиваются площадки для выгула собак.

В Серебрянском парке сделали велопешеходные дорожки на кромке долины реки Данилихи, обустроены спортивные и детские площадки, а также площадка для выгула собак. В Серебрянском парке также делают визит-центр, монтируют освещение и видеонаблюдения.

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