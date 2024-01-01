Завод в Прикамье выпустил календарь с полуобнажёнными девушками В КРМЗ считают, что их сувенирка "вдохновит партнёров и клиентов на новые приключения" Поделиться Твитнуть

Фото: КРМЗ

Краснокамский ремонтно-механический завод, который занимается производством прицепов «Экспедиция», выпустил календарь на 2025 год с полуобнажёнными девушками. Об этом сообщает perm.aif.ru.

Предприятие выпускает такие календари ежегодно для покупателей продукции и партнёров. В этот раз тематика связана с мифологией и космическими путешествиями.

Фотографии для календаря были сделаны в пустынной местности Свердловской области. На них — полуобнажённые девушки. По задумке, образы моделей призваны передать дух и красоту уральской природы. Наряды для полуобнажённых девушек сделала местный дизайнер Екатерина Огонь.

Как отмечают в КРМЗ, «образы девушек в этом году сдержаны и возвышенны, как и природа, которая их окружает».

«Мы надеемся, что календарь вдохновит наших партнёров и клиентов на новые приключения, а наши прицепы станут в них незаменимыми и надёжными помощниками», — добавили на заводе.

Отметим, аналогичные календари предприятие выпускает уже в девятый раз. В прежние годы полиграфическая продукция посвящалась продуктам предприятия и промышленности.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.