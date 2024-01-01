В Перми перед Новым годом усилили охрану елей в городских лесах За незаконную рубку будут штрафовать Поделиться Твитнуть

Фото: Пресс-служба правительства Пермского края

В преддверии Нового года в лесах Перми начались регулярные обходы лесных участков, чтобы не допустить незаконную рубку хвойных деревьев. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Перми.

Как уточняют в управлении по экологии и природопользованию городской администрации, по действующему лесному законодательству на территории городских лесов запрещена рубка елей, и поэтому лесники проводят регулярные обходы и объезды подведомственных территорий.

Размер административного штрафа за незаконную рубку для физлиц составляет от 3 до 4 тыс. руб., для должностных лиц — от 20 до 40 тыс. руб., для юрлиц — от 200 до 300 тыс. руб. Нарушителя также обяжут возместить ущерб за незаконную рубку.

В мэрии сообщают, что приобрести новогоднюю ель, пихту или сосну можно законным путём в лесничестве. Желающие могут обращаться с заявлением для заключения договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд в ГКУ «Пермское лесничество» (с.Култаево) по адресу: улица Романа Кашина, 81, телефоны: 294-80-23, 294-82-98 или в ГКУ «Закамское лесничество», расположенное в Перми по адресу: улица Маршала Рыбалко, 119, телефоны: 284-04-35, 284-04-42.

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