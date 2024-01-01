В Прикамье расследовано падение с крыши рабочего Мужчина получил тяжёлые травмы Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Уполномоченного по правам ребёнка в Пермском крае

В Госинспекции труда в Пермском крае рассказали об итогах расследования несчастного случая, который произошёл в сентябре этого года с каменщиком ООО «Парма», который упал с высоты 7 м на производстве.

По словам заместителя руководителя Госинспекции Павла Бахтагареева, расследованием занимались представители Пермского крайсовпрофа, краевого соцфонда и администрации Пермского муниципального округа.

Комиссия установила, что утром 20 сентября каменщик ООО «Парма» получил задание произвести на стройплощадке монтажные работы по устройству кирпичной кладки на крыше здания. В 8:40 при выполнении работ по кладке кирпичей на крыше здания на высоте около 7 м он облокотился на свежую кладку, потерял равновесие и упал с крыши. В результате мужчина получил тяжелые травмы.

По данным комиссии, несчастный случай произошёл из-за нарушения со стороны работника требований охраны труда — у него не было средств индивидуальной защиты (каски и сигнального жилета), а также страховки на работе при высоте.

Причиной несчастного случая стало и то, что руководители и специалисты подразделения не проследили за ходом выполнения работ и трудовой дисциплиной со стороны работника.

Работодателя обязали провести внеплановый инструктаж с разбором причин и обстоятельств несчастного случая.

Юрлицо ООО «Парма» привлекли к административной ответственности в виде штрафа, а материалы расследования ЧП отправили в правоохранительные органы.

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