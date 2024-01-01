На неделе в Прикамье потепление сменится похолоданием до -25 градусов Снежный покров в Перми может вырасти на 15 см Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Вторая неделя декабря в Пермском крае станет первой, когда погода обретёт полностью зимний характер. Значительное увеличение снежного покрова ожидается не только на севере и в горах, но и на равнинных территориях. В Перми к воскресенью можно ожидать прибавку снега на 10-15 см. При этом температура воздуха будет значительно колебаться от -1° до -25°, рассказали в ГИС-Центре ПГНИУ.

В понедельник регион ещё будет под влиянием ослабевающего антициклона, и резкого потепления не предвидится. Днём на северо-западе температура может достигать -5°, в то время как в остальных районах -7…-12°, а в Перми -7…-9°. К вечеру на севере, а затем в центральных участках начнутся слабые и умеренные снегопады.

Во вторник ночью и утром южная часть края столкнётся с более интенсивными снегопадами, прибавка снежного покрова составит 3-5 см. Температура ночью будет варьироваться от -6…-11°, а днём -4…-9°, в Перми ночью -7…-9°, днём -5…-7°.

В среду предсказываются новые умеренные снегопады, с увеличением снежного покрова ещё на 3-5 см, а на востоке — даже больше. Потепление будет медленным: ночью -5…-10°, днём -3…-8°, лишь на крайнем северо-западе температура может достигнуть -1°. В Перми ночью температура составит -5…-7°, а днём -3…-5°.

Четверг может стать самым тёплым днём недели, с температурой до -1…-3°.

В пятницу в Прикамье ожидается циклон со Средней Волги. Южные и центральные районы края с высокой вероятностью окажутся в зоне сильных снегопадов. Температура при этом может упасть до -8…-10°. Снегопады продолжатся и в субботу, при этом похолодает до -10…-15°.

Пик похолодания придётся на 15 декабря, когда вероятно прекращение осадков и кратковременное усиление мороза до -20° в Перми и до -25° на севере края.

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