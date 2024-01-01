Зарина Ситдикова В Прикамье стартовала новогодняя благотворительная акция «Дедморозим» По традиции её участники исполняют заветные желания сирот и тяжелобольных детей Поделиться Твитнуть

Фонд «Дедморозим»

В Пермском крае стартовала новогодняя благотворительная акция по исполнению желаний сирот и тяжелобольных детей «Дедморозим» (0+). Организатором инициативы выступает одноимённый фонд.

«Каждый год мальчишки и девчонки из детских домов-интернатов Осы и Рудничного с нетерпением ждут декабря, когда они смогут написать о своих самых заветных желаниях. За открытками и рисунками спрятаны желания, понятные многим детям — куклы и машинки, платья и музыкальные колонки, наушники и лыжи. Но как всегда есть мечты и особенно оригинальные — полетать на воздушном шаре, трогательные — бусинки для любимой подруги, полезные — энциклопедии, и так далее», — рассказывают в фонде «Дедморозим».

Принять участие в акции может любой желающий. Для этого нужно зайти на dedmorozim.ru в раздел «Ждут Деда Мороза» и выбрать письмо с детской мечтой, которую вы готовы осуществить. Некоторые письма от детей написаны рукой взрослого — воспитателя или нянечки. Это бывает в случаях, когда ребёнок не умеет рассказать о желании сам, потому что не может ходить, сидеть и писать.

После выбора подарка надо нажать «Подробнее» и оставить под письмом комментарий «Я исполню мечту». Это позволит зарезервировать желание. Затем благотворителю надо заполнить предложенную форму.

Через короткое время будущим Дедам Морозам и Снегурочкам позвонят от «Дедморозим», чтобы подтвердить участие в акции.

После исполнения мечты нужно не забыть отметить, что она уже реализована.

Сбор желанных подарков для ребят будет организован в штабе «Дедморозим» 14 и 15 декабря с 10:00 до 18:00 на ул. Данщина, 6а.

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