Зарина Ситдикова Пермская «Парма» уступила на своей площадке красноярскому «Енисею» По ходу матча пермяки ни разу не сумели выйти вперёд Поделиться Твитнуть

В очередной игре первого этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пермский баскетбольный клуб «Парма» принял на своей площадке команду «Енисей» из Красноярска. Игра завершилась со счётом 64:81 (17:23, 18:21, 17:18, 12:19) в пользу гостей.

Уже на старте встречи матч для пермской команды не задался — в течение трёх минут на табло напротив «Пармы» горел 0. При этом соперник большинство своих атак завершал результативно. Впоследствии игра показала, что такое начало было не случайным — «Енисей» уверенно сохранял лидерство в матче, не подпуская баскетболистов пермской команды ближе чем на четыре очка.

На большой перерыв команды едва не ушли с двузначной разницей в счёте — 35:44.

Третья четверть началась для «Пармы» позитивно. Благодаря удачным действиям на площадке команде удалось приблизиться на минимальное отставание в очках. Однако догнать себя красноярцы не дали. Как итог — убедительная победа «Енисея».

Единственным плюсом для пермских болельщиков в прошедшей встрече стало возвращение в строй форварда Самсона Руженцева, который получил перелом одной из костей стопы в матче со сборной России на Кубке Дружбы в сентябре.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.