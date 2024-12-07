Зарина Ситдикова Жителей Прикамья просят помочь победившему рак мозга молодому человеку Средства необходимы для курса реабилитации Поделиться Твитнуть

Фонд «Берегиня»

Благотворительный фонд «Берегиня» обратился к жителям Пермского края с просьбой о сборе средств для реабилитации 21-летнего Арсения, перенёсшего операцию по удалению злокачественной опухоли в голове. На данный момент собрано 110 259 руб. из необходимых 302 775 руб.

Как рассказали в фонде, новообразование у Арсения обнаружили в 15 лет. До этого момента он занимался спортом и хорошо учился. К врачам пришлось обратиться после двух обмороков. После установления диагноза молодому человеку провели операцию. Опухоль успешно удалили, но затем ему пришлось пройти курс химиотерапии.

Из-за болезни у Арсения появился парез конечностей, речь стал нечёткой, он потерял координацию. Для восстановления молодой человек регулярно проходил курсы реабилитации. Но заметно лучше ему стало после пребывания в центре «Русское поле», где его буквально поставили на ноги, и Арсений стал самостоятельно передвигаться. У молодого человека появилась активность, прошли многие симптомы основного заболевания, а изрядно ослабший иммунитет начал восстанавливаться.

Для выздоровления Арсению нужно пройти новый курс реабилитации. Однако теперь он может это сделать только платно. Следующая поездка в центр «Русское поле» запланирована на январь 2025 года.

Жители Прикамья могут помочь молодому человеку пойти на поправку и вернуться к полноценной жизни. Подробная информация о сборе опубликована на странице благотворительного фонда «Берегиня» по ссылке.

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