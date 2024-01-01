Зарина Ситдикова В Пермский край незаконно ввезены 9 тысяч саженцев ели Поставщик вовремя не погасил карантинный сертификат на продукцию Поделиться Твитнуть

В Пермский край из Свердловской области незаконно ввезена партия из 9 тыс. сеянцев ели — поставщик должным образом не оформил хвойную продукцию. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

По данным ведомства, нарушение было выявлено в ходе мониторинга системы ФГИС «Аргус-Фито». Выяснилось, что саженцы поступили в регион по карантинному сертификату. Учитывая, что такая продукция имеет высокий фитосанитарный риск, поставщик по закону должен был в течение суток осуществить погашение этого карантинного сертификата в указанной информационной системе. Однако в положенные сроки он этого не сделал.

В связи с этим Россельхознадзор объявил компании предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований в сфере карантина растений.

Ведомством с начала 2024 года в Пермском крае было выявлено 63 нарушения порядка погашения карантинных сертификатов. Это на 33,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было зафиксировано 95 случаев несоблюдения закона о карантине растений.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.