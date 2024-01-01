Алёна Бронникова В Перми завершился ремонт детского онкогематологического центра на Баумана В центре обустроили кабинеты психологической помощи для детей и родителей Поделиться Твитнуть

В Перми завершили ремонт детского онкогематологического центра им. Ф.П. Гааза в детской краевой больнице на ул. Баумана. Об этом в своём telegram-канале написал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

«В центре оборудовали всё необходимое для качественного лечения и комфортного пребывания ребят и родителей. Современные процедурные кабинеты, новые палаты, комнаты для врачей и медсестер, яркие, удобные и просторные игровые комнаты, где с детьми занимаются волонтеры из благотворительного фонда "Берегиня"», — сообщил глава региона.

Для детей, которые находятся в учреждении длительное время, организована работа в рамках проекта «УчимЗнаем», который помогает им не отставать от школьной программы, а также готовиться к ОГЭ и ЕГЭ. Также в центре обустроены современные кабинеты психологической помощи для занятий детей и родителей.

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