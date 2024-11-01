«ЭнергосбыТ Плюс» вручит юридическим лицам подарки за оплату тепла в декабре Поделиться Твитнуть

Фото: Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс»

Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» объявляет о старте акции «В Новый год — без долгов!»* для юридических лиц» и приглашает своих клиентов — юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, владеющих нежилыми помещениями, принять участие. Акция проводится на территории присутствия компании — в городах Пермь, Березники, Лысьва, Чайковский и Краснокамск.

Чтобы стать участником акции и иметь возможность получить подарок от энергокомпании, необходимо до 28 декабря 2024 года включительно:

• погасить долги за тепло и горячую воду при их наличии;

• внести платёж за потреблённую в декабре тепловую энергию, согласно авансовому счёту.

До 28 февраля 2025 года «ЭнергосбыТ Плюс» определит с помощью генератора случайных чисел победителей среди клиентов, выполнивших условия. Подробности — на странице акции на сайте «ЭнергосбыТ Плюс».

Оплатить авансовый счёт можно:

• в личном кабинете «ЭнергосбыТ Плюс»;

• в офисе любого банка, предоставив счёт для оплаты;

• в офисах коммерческих банков РФ и/или посредством интернет-банкинга по следующим реквизитам**.

*Информация носит справочный характер. Акция действует с 01.11.2024 до 28.02.2025. Организатор акции АО «ЭнергосбыТ Плюс». Чтобы стать участником акции, необходимо до 28.12.2024 включительно оплатить авансовый счёт на поставку тепловой энергии за декабрь, а также не иметь просроченной задолженности за предыдущий период. В розыгрыше могут принимать участие юридические и физические лица, владеющие нежилыми помещениями, расположенными на территории присутствия Организатора Акции, а именно: Пермь, Краснокамск, Березники, Лысьва, Чайковский. являющиеся потребителями коммунальной услуги по теплоснабжению (в т.ч. ГВС), с которыми у ПАО «Т Плюс» и/или АО «ЭнергосбыТ Плюс» заключены договоры ресурсоснабжения, либо которых Организатор Акции обслуживает на основании агентского договора. Определение победителей состоится методом случайного выбора не позднее 28.02.2025. Вручение призов состоится не позднее 30.04.2025 в офисах продаж и обслуживания клиентов АО «ЭнергосбыТ Плюс». Акция проводится в целях стимулирования клиентов — юридических и физических лиц, владеющих нежилыми помещениями, направлена на исполнение имеющихся договорных обязательств и не направлена на продвижение товаров и(или) услуг на рынке. Не является рекламой. Подробную информацию об акции можно получить по тел.: Пермь, Краснокамск +7 (342) 259-02-45, Чайковский +7 (34 241) 7-40-09, Березники +7 (34 242) 1-30-05, Лысьва +7 (34 249) 3-90-56 и(или) на сайте Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» perm.esplus.ru в разделе «Акции для клиентов».

**С правилами оформления платёжного поручения можно ознакомиться по ссылке: https://perm.esplus.ru/upload/doc/buss-pay-documents/pravila-oformleniya-platezhnogo-porucheniya-ehsb.pdf

Реклама. ПАО «Т Плюс». erid: 5C7FMwReQKpJ3U93q5rRrX5EvrYTcuND3hB9NDmkJ5L6TiLqofnvPjKNN4qLbbMd

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.