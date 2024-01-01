Синоптики рассказали о погоде в Перми 7-8 декабря Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

Сервис «Яндекс Погода» с помощью технологии «Метеум» выяснил, какая температура воздуха ночью и днём ожидает жителей Перми и других крупных городов в ближайшие выходные дни.

В субботу, 7 декабря, в Перми ожидается облачная погода, осадков не предвидится. Утром температура воздуха будет около −9°, в течение дня она останется на этом же уровне, а к вечеру снизится до −11°…−10°. Ветер прогнозируется умеренный, с силой до 3,4 м/с.

В воскресенье, 8 декабря, облачность сохранится, осадки также не ожидаются. Утром воздух остынет до −12°, в дневное и вечернее время температура останется в пределах −11°…−10°, а ночью ожидается незначительное повышение до −9°. Ветер будет слабым, до 2,2 м/с.

Среди российских городов с населением более 1 млн человек наиболее тёплую погоду в выходные синоптики обещают в Краснодаре и Ростове-на-Дону, где температура поднимется до +6°…+9°. Тепло также прогнозируется в Сочи и Махачкале.

Выходные холоднее всех обещают в Омске, где термометры могут показать −20°. Низкие температуры также предсказываются в Новосибирске, Челябинске и Екатеринбурге.

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