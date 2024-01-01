Пермская компания выплатит 7 млн рублей семье погибшего рабочего Несчастный случай произошёл в Башкирии из-за пьяного крановщика Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Компания «КранТрансСтрой» из Перми выплатит 7,1 млн руб. семье погибшего работника, который умер из-за пьяного крановщика. Об этом сообщает Госинспекция труда Пермского края.

Как пояснили в ведомстве, полтора года назад, в мае 2023-го, в Башкортостане работник «КранТрансСтрой» грузил буровое оборудование с помощью автокрана. В какой-то момент один из работников, находившихся на высоте, получил удар грузом. После чего скончался от полученных травм.

Расследование несчастного случая показало, что машинист автокрана во время погрузки был пьяным, но его допустили к работе. Кроме этого, была установлена вина работодателя.

Супруга пострадавшего рабочего обратилась с иском в суд. Она потребовала выплатить компенсацию ей, двоим детям, а также матери и сестре погибшего.

В ходе судебной тяжбы Стерлибашевский межрайонный суд вынес постановление в пользу семьи погибшего. Пермскую компанию обязали выплатить родственникам моральную компенсацию в 7,1 млн руб.

Решение суда пока не вступило в законную силу: ответчики оспаривают решение в апелляции.

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