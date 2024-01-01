Зарина Ситдикова В Перми выберут победителей Всероссийского космического чемпионата В соревнованиях принимают участие школьники и студенты Поделиться Твитнуть

В Перми в рамках Международного аэрокосмического фестиваля стартовал финал III Всероссийского космического чемпионата для школьников и студентов (6+), в котором принимают участие 120 человек из 30 российских регионов. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края.

Мероприятие проводится в новом корпусе Пермского авиационного техникума им. А.Д. Швецова.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал, что в Прикамье уже со школьной скамьи ведётся работа по профориентации ребят. Для этого создаются профильные классы, развиваются техникумы, студенты привлекаются на предприятия через целевые договоры на обучение.

«Подобные мероприятия позволяют реализовать технический потенциал каждого ребёнка и вдохновляют на выбор профессий, связанных с изучением и покорением космоса», — подчёркивал глава региона.

На космическом чемпионате ученики 8-9 классов вместе с опытными специалистами ракетно-космической отрасли и студентами ведущих вузов объединились в «конструкторские бюро», которым предстоит в течение нескольких дней разработать проектное решение актуальной задачи в отрасли.

Мозговой штурм ведётся по пяти направлениям: «Генеральный конструктор», «Инженер-конструктор», «Космическая робототехника», «Управление полётами» и «Наука в космосе». Работа по каждому треку сопровождается лекциями и консультациями. Помимо этого, участников, среди которых есть четыре школьника из Перми, а также их наставников ждёт насыщенная культурная программа.

По информации регионального правительства, итоговым мероприятием чемпионата станет защита проектов перед экспертами, партнёрами и гостями соревнований. Торжественная церемония закрытия и награждение победителей состоится 9 декабря.

Организаторами чемпионата выступают Федеральный центр дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей, региональное министерство образования и науки, Пермский краевой центр «Муравейник».

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