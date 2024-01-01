На школе в Перми хотят установить памятную доску генералу ФСБ Владимир Татауров был выпускником этого учебного заведения Поделиться Твитнуть

фото с сайта Управления ФСБ по Самарской области

В Общественный совет по топонимике при главе Перми поступило предложение от Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Пермскому краю установить на фасаде школы №93 (Пермь, ул. Полины Осипенко, 46) мемориальную доску генералу-лейтенанту Владимиру Татаурову.

На доске предлагается разместить портрет Татаурова, чёрно-белое изображение геральдического знака — эмблемы ФСБ и текст: «В этой школе с 1975 по 1982 год учился почётный сотрудник контрразведки, ветеран боевых действий, награждённый орденом «За военные заслуги», орденом Почёта, медалью «За отвагу».

Напомним, Владимир Татауров родился 25 апреля 1965 года в Перми. Закончил Пермский Политехнический институт. С 1992 года служил в органах госбезопасности. Начинал оперуполномоченным. В 1997 году закончил Академию ФСБ России. К 2010 году стал заместителем начальника службы экономической безопасности (СЭБ) УФСБ России по Пермскому краю. Затем Татауров работал замначальника Управления ФСБ России по Волгоградской области, руководителем управлений ФСБ по Архангельской и Самарской областям. В апреле 2020 года генерал-лейтенант Татауров подал в отставку и вернулся в Пермь.

Скончался Владимир Татауров в ноябре 2021 года в краевом центре в возрасте 56 лет. В пермских СМИ написали, что смерть наступила от коронавируса.

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